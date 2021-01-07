الإمارات تحدد فبراير المقبل موعدا لعودة الطلبة إلى المدارس

حددت وزارة التربية والتعليم في الإمارات، الأسبوع الثالث من شهر فبراير المقبل موعدا لعودة الطلبة من رياض الأطفال حتى الحلقة الثالثة للدوام في المدارس.

ووفق صحيفة "البيان" الإماراتية على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، كشفت الوزارة، في مقترح خطط التعافي لقطاع العمليات المدرسية للعودة الآمنة للمدارس وتطبيق التعليم الهجين، عن عودة 50% من طلبة المدارس بنظام التعليم الهجين، من خلال الحضور التبادلي بين التعليم الواقعي والتعليم المباشر، وفق جداول زمنية محددة بالتناوب للحفاظ على الإجراءات الوقائية والاحترازية.

وطبقا للصحيفة، حددت الوزارة دوام طلبة المرحلة الثانوية فقط في منتصف يناير الجاري، و الأسبوع الأول من فبراير لدوام الصفوف 7 و8، والأسبوع الثاني من الشهر ذاته دوام الصفوف 3 و4 وفي الأسبوع الثالث من الشهر المقبل يداوم كافة الصفوف المتبقية.

وأشارت إلى أن دوام طلبة المدرسة الإماراتية يكون وفق مجموعات محددة بجدول زمني للتعليم الهجين) التعليم الواقعي المدرسي، التعليم عن بعد( وتعليق معظم الأنشطة و الفعاليات لحين تقييم الوضع الآمن لطلبة المدرسة الإماراتية واستبدالها بالأنشطة الافتراضية.