استطلاع: أغلب الألمان يعارضون فرض تطعيم إجباري ضد كورونا

أظهر استطلاع حديث أن أغلب الألمان يرفضون فرض إلزام تلقي التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد في ظل مكافحة انتشاره.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 56% ممن شاركوا في الاستطلاع عارضوا فرض تطعيم إلزامي ضد الفيروس، فيما أيّد 33 بالمئة هذه الخطوة. وأحجم 11% عن التصريح.

يشار إلى أنه بحسب قانون الحماية من العدوى في ألمانيا، يمكن لوزارة الصحة الألمانية بالتوافق مع الولايات في مجلس الولايات "بوندسرات"، الأمر بفرض تطعيم إجباري "لقطاعات مهددة من المواطنين، في حالة حدوث مرض معدي ذي مسارات مرضية خطيرة ويمكن توقع انتشاره الوبائي". ولكن الحكومة الألمانية تخلت عن اتخاذ مثل هذه الخطوة لمكافحة وباء كورونا.

ورفض 62% من المشاركين في الاستطلاع تقديم مزايا لأشخاص تم منحهم لقاح كورونا. ومن ضمن تلك المزايا يمكن أن يندرج مثلا أن يتم السماح فقط لمن تلقوا اللقاح أن يكونوا نزلاء لفنادق أو مسافرين على شركات طيران. ولم يؤيد توفير هذه المزايا سوى 6% فقط من المشاركين في الاستطلاع. وأيد 23 % ذلك، شريطة ضمان أن من تلقوا اللقاح لا يمكنهم نقل الفيروس لآخرين- ولكن ليس هناك معلومات كافية عن ذلك حتى الآن.

يشار إلى أن منح اللقاح بدأ في ألمانيا في يوم 26 ديسمبر الماضي. وتعهد وزير الصحة الألماني ينس شبان بتوفير إمكانية تقديم اللقاح لجميع الأشخاص في ألمانيا حتى منتصف العام الجاري.

وبحسب الاستطلاع، يرغب 65%% فقط ممن شملهم الاستطلاع تلقي لقاح كورونا.

وبحسب تقييم خبراء منظمة الصحة العالمية، فإنه من الضروري أن يبلغ معدل التطعيم بين المواطنين في أي بلد ما يتراوح بين 60 و70% من أجل السيطرة على تفشي الوباء. لذا تأمل الحكومة الاتحادية في تلقيح أكبر عدد ممكن من الأشخاص في المانيا.

وكان شبان صرح بأن كل تطعيم يعني تراجعا في عدد حالات الإصابة وعدد حالات الوفاة.

يشار إلى أن هذا الاستطلاع شمل 2065 شخصا، وتم إجراؤه في الفترة بين 30 ديسمبر الماضي و4 يناير الجاري.