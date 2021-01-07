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أعداد جريدة الشروق
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بالفيديو.. لحظة اقتحام أنصار ترامب مبنى الكونجرس

أسماء الدسوقي
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 2:07 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 2:07 ص

عرضت فضائية «cnn» العربية، مساء الأربعاء، فيديو يرصد لحظة اقتحام أنصار ترامب من المتظاهرين مبنى الكونجرس، أثناء انعقاد جلسة التصديق على الانتخابات الأمريكية.

واخترق متظاهرون مبنى الكونجرس الأمريكي خلال موقف متوتر، وفقًا لما ذكره ضباط شرطة الكابيتول.

وتم إغلاق أبواب المبنى، وإرسال تنبيه طارئ من شرطة الكابيتول بوحود تهديد داخلي، ومنعت أي شخص من الانتقال من مباني مكاتب مجلس الشيوخ إلى مبنى الكابيتول.

يذكر أنه يوجد أنفاق تحت الأرض تربط مباني مكاتب مجلس الشيوخ بمبنى الكابيتول، يستخدمها أعضاء مجلس الشيوخ والموظفون والصحفيون للتنقل ذهابًا وإيابًا.

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