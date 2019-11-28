وزيرة الدفاع الألمانية تحذر من تقليص نفقات الدفاع بغرض مواجهة وباء كورونا

حذرت وزيرة الدفاع الألمانية أنيجرت كرامب-كارنباور، من أي تقليص في ميزانية الدفاع بغرض مواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأشارت في تصريحاتها لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إلى الأهمية الاقتصادية لمشروعات تسلح كبيرة بالنسبة لشركات ألمانية وكذلك بالنسبة للالتزامات الدولية العسكرية.

وقالت كرامب-كارنباور لـ (د.ب.أ): "عندما نتحدث عن مشروعات تسلح كبيرة، فإننا نتحدث أيضا عن سياسة صناعة وطنية".

وأضافت الوزيرة الاتحادية: "من وجهة نظري، ليس منطقيا على الإطلاق أننا حاولنا في العام الماضي تحقيق الاستقرار في الاقتصاد من خلال حزم تحفيز اقتصادية كبيرة، ثم نقوم الآن بسحب الطلبات حيثما تكون الدولة نفسها مقدم طلبيات في مجال التسلح مثلا، كي نسهم بأنفسنا في تعرض أماكن عمل للخطر"

يشار إلى أنه من المقرر في الميزانية بألمانيا لعام 2021 توفير نحو 47 مليار يورو للجيش، فيما بلغت الميزانية للعام الماضي 45.2 مليار يورو.

وستبت الحكومة القادمة بعد الانتخابات المنتظرة في سبتمبر بشأن ما سيسري بعد ذلك في المستقبل.