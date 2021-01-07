بايدن: العنف في الكابيتول الأمريكي يوشك أن يصير فتنة ولا بد أن ينتهي الآن

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قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الفوضى في مبنى الكابيتول الأمريكي "توشك أن تصير فتنة ولابد أن تنتهي الآن".