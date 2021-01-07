اقتحمت حشود من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، مبنى الكونجرس (الكابيتول) يوم الأربعاء، فيما لم تستطع قوات الأمن التصدي للأعداد الغفيرة التي انطلقت نحو الأبواب الرئيسة وأخذت تتجول في المبنى، وألحقت الأضرار به.

وقبل الاقتحام، أخلت قوات الأمن الكونجرس من النواب، في مشهد لم تشهده أمريكا من قبل.

واعتمد الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، فوز بايدن في الانتخابات الرئاسية.

وكان موقع تويتر قد منع ترامب من التدوين لمدة 12 ساعة، مع حذف تغريدات له تحرض على العنف في ظل انفجار تظاهرات الشارع المؤيد له، والتي تشكك في نزاهة الانتخابات.

وخلال الاحتجاجات، برزت بعض اللقطات الطريفة التي أحدثت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي في العالم.

بين تلك اللقطات كان ظهور رجل يرتدي زي "باتمان"، يتجول أمام مبنى الكابيتول وسط المتظاهرين، في محاكاة لبطل الفيلم الأمريكي "الرجل الخفاش"، الذي يبذل كل ما في وسعه لمحاربة الشر وإنقاذ الولايات.

كما حوت التظاهرات لقطات ساخرة أخرى مثل ظهور رجل ذو قرنين، يقف في وجه أحد رجال الشرطة وهو عار ويرتدي كسوة رأس من الفرو، ووجه مطلي باللون الأحمر والأبيض والأزرق وجسد يملؤه الوشوم.