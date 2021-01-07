بريطانيا: نعد التحضيرات اللازمة في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، إن بلاده تتحضر في حال خرجت إصابات كورونا عن السيطرة في لندن، مشيرا إلى أن مستشفى "نايتنجيل" الميداني سيكون جاهزا لتخفيف الضغط عن الخدمات الصحية.

وردا على سؤال حول تقرير يفيد بأن مستشفيات هيئة الخدمة الصحية الوطنية في لندن يمكن أن تغرق بالمصابين في غضون أسبوعين، قال هانكوك: "بالطبع أنا قلق بشأن الضغوط التي تتعرض لها هيئة الخدمات الصحية الوطنية"، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأكد: "أننا نضع موارد إضافية للتأكد من أن هيئة الخدمات االصحية الوطنية، تحصل على الدعم الذي تحتاجه في تلك الأجزاء من البلاد، حيث تتعرض لضغوط كبيرة"، مضيفا: "على سبيل المثال في لندن، نتأكد من أن مستشفى نايتينجيل في حالة استعداد، وإذا لزم الأمر فسيتم استخدامه".

وسجلت بريطانيا يوم أمس الأربعاء، 62322 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في أكبر حصيلة يومية منذ اندلاع الجائحة.