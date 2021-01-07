سبعة أبطال سابقون يترقبون مونديال اليد وحلم اللقب الأول يراود المنافسين

عندما تنطلق فعاليات بطولة كأس العالم الـ27 لكرة اليد (مصر 2021) في مصر ، ستكون البطولة على موعد مع سبعة أبطال سابقين يتنافسون مع 25 فريقا لم يسبق لها الفوز باللقب.

ومن بين المنتخبات الـ32 المشاركة في البطولة ، سبق لسبعة منتخبات التتويج باللقب العالمي بينما يراود الأمل عددا من المنتخبات الـ25 الأخرى بهذه النسخة في الانضمام للسجل الذهبي من خلال هذه النسخة.

وعلى مدار 26 نسخة سابقة بداية من 1936 ، احتكرت المنتخبات الأوروبية لقب البطولة من خلال 12 منتخبا من بينها منتخبات لم تعد موجودة بالفعل مثل منتخبات تشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا.

ومن بين المنتخبات المشاركة في مونديال 2021 ، سبق لسبعة منتخبات أن أحرزت اللقب العالمي وهي فرنسا والسويد وألمانيا وروسيا وإسبانيا وكرواتيا والدنمارك.

ويستحوذ المنتخب الفرنسي على الرقم القياسي لعدد الألقاب التي أحرزها كل فريق في البطولة حتى الآن برصيد ستة ألقاب.

وجمعت هذه المنتخبات السبعة فيما بينها 18 لقبا في النسخ الـ26 السابقة بخلاف الألقاب التي جمعتها تحت مسميات أخرى مثل ألمانيا الغربية أو ضمن كتل سابقة مثل الاتحاد السوفيتي ويوغسلافيا.

والقائمة التالية توضح سجل الأبطال السابقين لمونديال اليد طبقا لعدد مرات الفوز باللقب:

المنتخب الفرنسي : ستة ألقاب (1995- 2001- 2009- 2011- 2015- 2017) .

المنتخب السويدي : أربعة ألقاب (1954- 1958- 1990- 1999) .

المنتخب الروماني : أربعة ألقاب (1961- 1964- 1970- 1974) .

المنتخب الألماني : لقبان (1938 – 2007) .

المنتخب الروسي : لقبان (1993- 1997) .

المنتخب الإسباني : لقبان (2005- 2013) .

المنتخب الكرواتي : لقب واحد (2003) .

المنتخب الدنماركي : لقب واحد (2019) .

منتخب تشيكوسلوفاكيا : لقب واحد (1967) .

منتخب الاتحاد السوفيتي : لقب واحد (1982) .

منتخب يوغسلافيا : لقب واحد (1986) .

منتخب ألمانيا الغربية : لقب واحد (1978) .