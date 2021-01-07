قطر تسجل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة القطرية عن تسجيل 210 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 145 ألفًا و271 في البلاد.

وأشارت «الصحة القطرية» عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم الخميس، إلى عدم تسجيل أية حالات وفاة جديدة بالفيروس؛ ليستقر إجمالي الوفيات عند 245.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 132 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 142 ألفًا و314.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا، اليوم الخميس، إلى أكثر من 1.8 وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 86 مليون إصابة.