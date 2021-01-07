الأرصاد: طقس اليوم دافئ نهارا بارد ليلا على معظم الأنحاء والصغرى 15

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم اليوم، طقس دافئ نهارا على القاهرة والوجه البحري وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، تصاحبه رياح معتدلة، ويكون الطقس ليلا باردا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، شديد البرودة على شمال وجنوب الصعيد.

وأشار خبراء الأرصاد إلى وجود شبورة مائية كثيفة صباحا تصل إلى حد الضباب أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان.

أما بالنسبة لحالة البحرالمتوسط تكون خفيفة وارتفاع الموج فيه من نصف متر إلى 1.25 متر والرياح السطحية شمالية شرقية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه من 1.25 متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 23 15

الإسكندرية 22 13

وادي النطرون 22 14

طنطا 23 14

شبين الكوم 23 14

دمنهور 23 14

بلطيم 22 15

مطروح 21 12

السلوم 21 11

سيوة 22 13

بورسعيد 21 15

دمياط 21 14

الزقازيق 23 14

المنصورة 22 13

الإسماعيلية 23 11

السويس 23 12

العريش 21 11

رفح 20 11

رأس سدر 24 13

نخل 23 04

نويبع 27 17

طابا 23 14

كاترين 19 05

الطور 25 13

شرم الشيخ 27 17

الغردقة 26 15

مرسى علم 25 15

الفيوم 24 12

بني سويف 24 11

المنيا 25 10

أسيوط 26 09

سوهاج 28 09

قنا 28 10

الأقصر 29 10

أسوان 29 11

إدفو 29 11

أبوسمبل 29 11

الوادي الجديد 29 08

شلاتين 29 18

أبو رماد 28 18

حلايب 26 19

رأس حدربة 26 19

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 31 22

المدينة 28 16

الرياض 17 11

المنامة 22 17

أبوظبي 25 14

الدوحة 20 16

الكويت 20 08

دمشق 17 05

بيروت 21 15

عمان 16 06

القدس 17 09

غزة 23 12

بغداد 20 03

مسقط 21 13

صنعاء 22 04

الخرطوم 33 21

طرابلس 23 17

تونس 21 10

الجزائر 18 13

الرباط 18 14

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 11 03

اسطنبول 15 11

إسلام آباد 17 06

نيودلهي 21 07

جاكرتا 30 25

بكين 06- 14-

كوالالمبور 31 24

طوكيو 09 03-

أثينا 17 13

روما 10 04

باريس 01 03-

مدريد 01 01-

برلين 01 02-

لندن 02 01-

مونتريال 02- 09-

موسكو 06- 06-

نيويورك 07 02-

واشنطن 08 01-

نواكشوط 30 19

أديس أبابا 24 08