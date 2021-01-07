التضامن: 4 ملايين جنيه قيمة القروض المقدمة للمتعافين من الإدمان الجدد حتى الآن

وجهت وزيرة التضامن نيفين القباج، باستمرار توفير التمويل اللازم لدعم مشروعات صغيرة للمتعافين من تعاطى المخدرات من خلال مبادرة "بداية جديدة"؛ لإقراضهم من أجل إنشاء مشروعات صغيرة تساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى، وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم.

وقالت القباج، في بيان صحفي اليوم الخميس، إن قيمة إجمالي القروض التى تم توفيرها لإنشاء مشروعات صغيرة للمتعافين الجدد من بنك ناصر الاجتماعي بلغت ما يقرب من 4 ملايين جنيه حتى الآن‪.‬

وسلّم مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي عمرو عثمان، مجموعة جديدة من المتعافين من إدمان المواد المخدرة؛ شيكات لدعم مشروعاتهم الصغيرة وتساعدهم على العودة إلى العمل والإنتاج مرة أخرى وتمكينهم من إيجاد مصدر رزق لهم يعينهم على أعباء الحياة ويساعدهم فى الإنفاق على أسرهم، مثل مشروعات مستحضرات تجميل، ومطاعم، وغيره.

وأوضح عثمان، أنه يتم توفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمتعافي، الخط الساخن "16023" من مرض الإدمان بغرض تحقيق الدمج المجتمعي لهم، حيث يعد ذلك أحد أهم المراحل اللاحقة للعلاج الطبي والنفسي لمريض الإدمان، إضافة إلى مساعدتهم على تقليل فرص حدوث الانتكاسة، حيث يتم تلقى أفكار حول المشروعات الملائمة لهم ودراستها ومساعدتهم في تمويلها.