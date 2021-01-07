 سكاي نيوز: إغلاق مبنى كونجرس ولاية مشيجان الأمريكية بسبب وجود تهديد - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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سكاي نيوز: إغلاق مبنى كونجرس ولاية مشيجان الأمريكية بسبب وجود تهديد

هديل هلال
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 5:15 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 5:15 م

أفادت فضائية «سكاي نيوز عربية» بإغلاق مبنى كونجرس ولاية مشيجان الأمريكية؛ بسبب وجود تهديد، وذلك وفقًا لما أوردته في خبر عاجل لها، مساء اليوم الخميس.

وصادق الكونغرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.

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