بواليا يدخل قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه التي ستواجه سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد السويس.
وشهدت القائمة الظهور الأول لوالتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة، والذي تعاقد معها المارد الأحمر قبل أيام من الجونة.
وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.
خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، وياسر إبراهيم،، وأيمن أشرف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول.
خط الوسط:حمدي فتحي وأليو ديانج،وأكرم توفيق حسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا،
خط الهجوم: محمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وطاهر محمد طاهر.صلاح محسن، ووالتر بوالي