بواليا يدخل قائمة الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري

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أعلن بيتسو موسمياني المدير الفني للأهلي، عن قائمة فريقه التي ستواجه سيراميكا كليوباترا مساء غد الجمعة، على ملعب ستاد السويس.

وشهدت القائمة الظهور الأول لوالتر بواليا صفقة الأهلي الجديدة، والذي تعاقد معها المارد الأحمر قبل أيام من الجونة.

وجاءت قائمة الأهلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير.

خط الدفاع: أحمد رمضان بيكهام، سعد سمير، وياسر إبراهيم،، وأيمن أشرف، وبدر بانون، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول.

خط الوسط:حمدي فتحي وأليو ديانج،وأكرم توفيق حسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا،

خط الهجوم: محمود كهربا، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وطاهر محمد طاهر.صلاح محسن، ووالتر بوالي