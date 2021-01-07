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فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته

واشنطن - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 6:19 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 6:19 م

منعت شركة فيسبوك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من استخدام حساباته لديها إلى أجل غير مسمى، بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس الأمريكى.

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