فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته

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منعت شركة فيسبوك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من استخدام حساباته لديها إلى أجل غير مسمى، بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس الأمريكى.