فيسبوك يمنع ترامب من استخدام حساباته

منعت شركة فيسبوك الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من استخدام حساباته لديها إلى أجل غير مسمى، بعد يوم واحد من قيام مشاغبين مؤيدين لترامب باقتحام مقر الكونجرس الأمريكى.