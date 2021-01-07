 الجيش الألماني يتسلم أكثر من 1000 شاحنة مصفحة - بوابة الشروق
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الجيش الألماني يتسلم أكثر من 1000 شاحنة مصفحة

الجيش الالماني - ارشيفية
الجيش الالماني - ارشيفية
برلين - (د ب أ)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 5:22 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 5:22 م
من المنتظر أن يتسلم الجيش الألماني أكثر من 1000 شاحنة مصفحة خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن هذه الشاحنات من إنتاج شركة إيفكو ماجيروس (مقرها في مدينة أولم جنوبي ألمانيا)، وتبلغ حمولة الشاحنة 15 طنا وتصلح هذه الشاحنات المجهزة بحاويات لمهام مختلفة.

وحسبما أعلن مكتب المشتريات التابع للجيش الألماني اليوم الخميس، فإن من المنتظر أن يتسلم الجيش الدفعة الأولى (224 شاحنة) بدأ من نهاية العام الحالي حتى عام 2025.

وأضاف المكتب أن هناك خمسة أنواع مختلفة لتجهيزات هذه الشاحنات منها على سبيل المثال ما هو مزود برافعة تحميل.

ومن المنتظر أن يصل إجمالي الشاحنات المصفحة التي سيطلبها الجيش الألماني في السنوات السبع المقبلة إلى 1048 شاحنة.

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