وفاة صيدليين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا في البحيرة

شهدت محافظ البحيرة اليوم الخميس، حالتي وفاة جديدتين متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد، لأحد أبطال الجيش الأبيض، لصيدليين بمركزي دمنهور والدلنجات.

من جانبه، قال الدكتور ناجي داوود، إن النقابة فقدت اليوم الخميس اثنين من أعضائها هما: الدكتورة إيمان عارف الصيدلانية بدمنهور، والدكتور عماد بسيوني خالد، بمركز الدلنجات متأثرين بإصابتهما بفيروس كورونا المستجد.

ووصف، أمين عام نقابة الصيادلة بالبحيرة، المشهد اليوم بالنسبة لصيادلة البحيرة بأنه يوم حزين لصيادلة بالمحافظة، بعد وفاة اثنين من أعضائها، لافتًا إلى أن بذلك يرتفع عدد وفيات أعضاء نقابة الصيادلة بالبحيرة إلى 4 حالات وفاة منذ بداية جائحة كورونا، داعيا المولي عز وجل إن يتغمدهم بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته.