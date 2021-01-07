تايلاند تسجل حالة وفاة و305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات في تايلاند اليوم الخميس، تسجيل حالة وفاة واحدة جديدة و305 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن السلطات القول إن عدد الإصابات الجديدة يرفع إجمالي عدد الحالات المصابة في تايلاند منذ ظهور الفيروس في يناير من العام الماضي، إلى 9636 حالة.

وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة كورونا في تايلاند، تاويسليب ويتسانيوتين، أن حالة الوفاة الجديدة التي تم تسجيلها هي لمواطن تايلاندي مسن (88 عاما)، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات بالفيروس إلى 67 حالة.

ومن المقرر أن تعمل السلطات في تايلاند على الحد من السفر بين المناطق التي تعتبر أكثر عرضة لتفشي موجة جديدة من إصابات فيروس كورونا المستجد، وأن تمدد حالة الطوارئ المعلنة على مستوى البلاد لاحتواء انتشار الفيروس حتى أواخر شهر فبراير.