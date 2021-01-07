روحانى: حادث أمريكا بالأمس يظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية

علق الرئيس الإيراني حسن روحاني، على اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمبنى الكونجرس: «إن ما شاهدناه ليلة أمس في أمريكا أظهر مدى هشاشة الديمقراطية الغربية وفشلها، لكونها قائمة على أسس غير ثابتة».

وأضاف روحاني، في كلمته خلال مراسم تدشين عدد من المشاريع التنموية الوطنية، عقدت صباح اليوم الخميس، عبر «الفيديو كونفرانس»: «لقد شاهدنا كيف يمكن لإنسان شعبوي أن يلحق على مدى 4 سنوات هذا الكم من الدمار ببلاده، ويحرج بلده وينتقص من سمعته؛ فضلا عن الصدمات التي تسبب فيها للمنطقة وفلسطين وسوريا واليمن»، وفقًا لوكالة الأنباء الإيرانية «إرنا».

وتابع: «بطبيعة الحال عندما يتسلم شخص غير سليم زمام القوة بيده، سيعرض بلاده والعالم الى مشاكل كثيرة»، معربًا عن أمله في أن يستخلص العالم أجمع وقادة البيت الأبيض القادمون العبر مما حدث في أمريكا يوم أمس.

واستطرد أن «أولئك الذين يتسلمون الحكم خلال الأسبوعين القادمين في البيت الأبيض، عليهم أن يعوّضوا عما حدث، وأن يعيدوا الشعب الأمريكي الذي هو شعب عظيم الى مكانته الحقيقية».

واختتم: «هؤلاء مطالبون بأن يعودوا إلى الظروف التي تليق بالمجتمع الدولي أي العقلانية والامتثال إلى القانون».

وكان أنصار الرئيس دونالد ترامب، اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن، وعدد من المناطق القريبة منها.