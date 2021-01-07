بركان ميرابي يطلق غازا ساخنا وحطاما بركانيا أسفل منحدراته في جزيرة جاوا بإندونيسيا

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ذكرت وكالة إدارة الكوارث في إندونيسيا، أن بركان جبل "ميرابي" الواقع في جزيرة جاوا، أطلق اليوم الخميس، غازا ساخنا وحطاما بركانيا أسفل منحدراته.

وقال المتحدث باسم وكالة إدارة الكوارث، راديتيا جاتي، إن مستوى التأهب للبركان ظل عند ثاني أعلى مستوى رغم النشاط الأخير.

وأضاف أنه لم ترد تقارير بشأن سقوط ضحايا.

وتقع إندونيسيا في منطقة تعرف باسم "حزام النار" بالمحيط الهادئ، وهي منطقة تتسم بالاضطرابات الزلزالية، كما يوجد بها نحو 128 بركانا نشطا.

وقد ثار بركان جبل "ميرابي" الذي يبلغ ارتفاعه 2968 مترا، عدة مرات منذ عام 2018.

وكان آخر ثوران خطير له في عام 2010، عندما أسفر عن مقتل أكثر من 340 شخصا، ونزوح أكثر من 60 ألفا آخرين.

ويعد البركان الأكثر نشاطا من بين 127 بركانا في إندونيسيا.