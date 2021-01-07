 نائب جمهوري يدعو لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لإقالة ترامب - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 8:35 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

نائب جمهوري يدعو لتفعيل التعديل الـ25 من الدستور لإقالة ترامب

دونالد ترامب - ارشيفية
دونالد ترامب - ارشيفية
أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 8:15 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 8:15 م
دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوي، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه.

وقال كينزينجر، في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، اليوم الخميس، إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب".

وأضاف آدم كينزينجر أن ترامب "أثار المشاعر" التي "أشعلت التمرد"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس".

جاءت تلك الدعوة غداة أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونغرس أثناء المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك