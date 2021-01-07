تقرير تونسي: مدافع النجم الساحلي يقترب من الانتقال للاتحاد السكندري

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كشفت تقارير صحفية تونسية عن اقتراب الدولي التونسي صدام بن عزيزة، مدافع النجم الرياضي الساحلي، من الانتقال لصفوف فريق الاتحاد السكندري خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وبحسب موقع "الصحافة" التونسي، فإن بن عزيزة يرغب في الرحيل عن النجم الساحلي خلال فترة الانتقالات الحالية من أجل استفادة فريقه من العائد المادي نظرًا لنهاية عقده في نهاية الموسم.

وأضاف الموقع التونسي أن اللاعب سيتنازل عن مستحقاته من أجل الانتقال لصفوف فريق الاتحاد السكندري.

وأوضح الموقع أن رغبة الاتحاد السكندري في تدعيم الجانب الدفاعي، حيث تلقى الفريق سبعة أهداف في أول أربع مباريات.

ويحتل الاتحاد المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد سبع نقاط.