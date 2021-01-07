وزير الإعلام اليمني: قتل مليشيا الحوثي للمدنيين في قرية الحيمة جريمة حرب

أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، بأشد العبارات ما وصفه بـ«الحملة الهمجية لمليشيا الحوثي المدعومة من إيران على أهالي قرية الحيمة بمديرية التعزية محافظة تعز، وقصفها منازل ومزارع المواطنين بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة»، منوهًا إلى أن القصف خلف قتلى وجرحى بين النساء والأطفال لم تتضح حصيلتهم بعد.

وقال في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الخميس، إن «ما تقوم به مليشيا الحوثي من قتل وتنكيل بالمدنيين في قرية الحيمة وقصف منازلهم ونهب ممتلكاتهم بعد حملتين عسكريتين وفرض حصار غاشم على المنطقة منذ 3 أعوام، يمثل جريمة حرب وعقاب جماعي على أبناء المنطقة الذين رفضوا الانصياع لمحاولات إذلالهم وتركيعهم».

وطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث، بإدانة هذه الأعمال الإرهابية، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف عدوانها على قرية الحيمة ورفع الحصار المفروض عليها والإفراج الفوري عن كل المختطفين من أبناء المنطقة.