أمين عام الناتو يصف الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ«الصادمة»

وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ"الصادمة".

ودعا ستولتنبرج - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إلى "احترام نتيجة هذه الانتخابات الديمقراطية".

وكان محتجون مناصرون للرئيس دونالد ترامب قد اقتحموا في وقت سابق اليوم مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) وذلك إثر تصاعد التوترات بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.

وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.