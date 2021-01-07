 أمين عام الناتو يصف الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ«الصادمة» - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 7:46 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

أمين عام الناتو يصف الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ«الصادمة»

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 7:17 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 7:17 ص

 وصف الأمين العام لحلف شمال الأطلنطي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الأربعاء الأحداث الجارية في العاصمة واشنطن بـ"الصادمة".
ودعا ستولتنبرج - في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم - إلى "احترام نتيجة هذه الانتخابات الديمقراطية".
وكان محتجون مناصرون للرئيس دونالد ترامب قد اقتحموا في وقت سابق اليوم مبنى الكونجرس الأمريكي (الكابيتول) وذلك إثر تصاعد التوترات بعد أسابيع من إعلان نتائج الانتخابات الأمريكية.
وعلق مجلس الشيوخ الأمريكي مساء اليوم أعماله بسبب احتجاجات أنصار الرئيس دونالد ترامب أمام الكونجرس.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك