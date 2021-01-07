فنربخشة يشدد الخناق على بشكتاش بثنائية في ألانياسبور بالدوري التركي

حافظ فنربخشة على صحوته في بطولة الدوري التركي لكرة القدم، بعدما حقق فوزه الثالث على التوالي في المسابقة، إثر تغلبه 2 / 1 على ضيفه ألانياسبور اليوم الخميس في المرحلة السابعة عشر للبطولة.

وارتفع رصيد فنربخشة إلى 32 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في ترتيب المسابقة، مشددا الخناق على بشكتاش (المتصدر)، بعدما قلص الفارق معه إلى نقطتين فقط.

في المقابل، تجمد رصيد ألانياسبور، الذي حقق انتصارين فقط في مبارياته الثماني الأخيرة بالمسابقة، عند 30 نقطة في المركز الرابع مؤقتا لحين انتهاء باقي مباريات المرحلة.

افتتح فنربخشة التسجيل عبر لاعبه سينان جوموش في الدقيقة 12، قبل أن يضيف زميله اليوناني ديميتريوس بيلكاس الهدف الثاني في الدقيقة 70، وتكفل السنغالي خوما باباكار بإحراز هدف ألانياسبور الوحيد في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.