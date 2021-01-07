أعلن حاكم ولاية فرجينيا، حالة الطوارئ في الولاية بعد أعمال العنف في مبنى الكونجرس.

وحسبما أوردته فضائية «cnn» العربية، في خبر عاجل لها، صباح اليوم الخميس، فإنه تم فرض حظر تجول في منطقتي أرلينجتون والإسكندرية القريبتين من واشنطن.

وكان أنصار ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، في وقت سابق من مساء الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، لتطلق القوات الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية.

وأمر عمدة واشنطن، بفرض حظر تجول، اعتبارًا من الساعة السادسة مساء وحتى السادسة صباح خميس الغد.