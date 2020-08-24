ترامب: بنس لم يتحل بالشجاعة للقيام بما يجب

كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عبر موقع تويتر أن نائب الرئيس مايك بنس "لم يتحل بالشجاعة لفعل ما كان يجب القيام به لحماية بلادنا ودستورنا، ومنح الولايات فرصة للتصديق على مجموعة من الحقائق المصححة، وليس الحقائق المزورة أو غير الدقيقة التي طولبوا بالمصادقة عليها سابقا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

كان مايك بنس قال للكونجرس إنه لا يتمتع بـ "سلطة أحادية" لرفض أصوات المجمع الانتخابي، رافضا جهود الرئيس دونالد ترامب لإلغاء هزيمته في انتخابات نوفمبر.

وكتب يقول: "إن حكمي المدروس هو أن قسمي بدعم الدستور والدفاع عنه يمنعني من المطالبة بسلطة أحادية - لتحديد أي الأصوات الانتخابية يجب احتسابها وأيها لا ينبغي احتسابها".