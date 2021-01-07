نتنياهو يشيد بسياسة الضغط الأقصى التي مارستها أمريكا على إيران

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين، مرحبًا في مستهل اللقاء بمنوشين: «مرحبًا بعودتك إلى أورشليم مع فريقك المميز».

وأضاف خلال لقائه وزير الخزانة الأمريكي، قائلًا: «تواجدت هنا مؤخرًا في شهر أكتوبر الماضي حينما رافقت وزير المالية الإماراتي خلال ذلك الحدث التاريخي بامتياز، والذي كان بمثابة أول زيارة رسمية يقوم بها مسؤول إماراتي إلى إسرائيل».

وتابع: «أدري أنك تصل إلينا هذه المرة بعد زيارة ناجحة إلى الخرطوم، حيث انضمت خلالها السودان رسميًا إلى اتفاقات أفراهام»، مستطردًا: «أشكر الرئيس ترامب وأشكركم جميعًا في الإدارة الأمريكية على كل ما فعلتموه ولا تزالون تفعلونه في سبيل السلام».

وأشار إلى أن الولايات المتحدة أحدثتم تغييرًا حقيقيًا وانفراجات كثيرة من خلال المساعي التي بذلتموها من أجل ضم الإمارات العربية المتحدة، والبحرين، والمغرب والسودان إلى دائرة السلام، مؤكدًا: «لا يساورني الشك بأن العديد من الدول العربية والإسلامية الإضافية ستحذو حذوها لتنضم إليها».

وأشاد بسياسة «الضغط الأقصى» التي مارستها الولايات المتحدة على إيران، لافتًا إلى أن وزارة الخزانة الأمريكية لعبت دورًا هامًا في فرض عقوبات على النظام الإيراني وتطبيقها.

‏واستكمل: «كما وأشكرك على مساهمتك الشخصية في هذه الخطة الهامة، التي يجب الاستمرار فيها من أجل الحؤول دون استمرار إيران في حملة العدوان والإرهاب التي تشنها في أنحاء هذه المنطقة، ومن أجل منعها من امتلاك ترسانة نووية».

واختتم: «‏لو عدنا ببساطة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فالذي سيحدث، وربما يحدث بالفعل، هو تسارع العديد من الدول الأخرى حول الشرق الأوسط إلى امتلاك سلاح نووي، مما يشكل كابوسًا وخطأ وأمرًا لا يجوز حدوثه».

https://twitter.com/Israelipm_ar/status/1347138062510415872?s=19