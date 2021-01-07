 إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة - بوابة الشروق
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إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة

تعبيرية
تعبيرية
مصطفى أمير
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 12:44 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 12:44 ص

أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة.
وأهابت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

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