إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة

البابا تواضروس في قداس «الميلاد المجيد»: على الإنسان أن ينقل الفرح وألا ينشر الأخبار السيئة

البابا تواضروس في قداس عيد الميلاد: نصلي من أجل السيسي وكل المسؤولين في بلادنا