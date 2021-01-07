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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق طريق الإسماعيلية بسبب الشبورة.وأهابت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق قائدي السيارات الالتزام بتعمليات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.