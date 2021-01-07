بايدن: ديمقراطيتنا تتعرض لاعتداء لم نره في تاريخنا الحديث

الأكثر قراءة
وزيرة الصحة تمنع التصوير داخل المستشفيات
حقيقة استفادة الحفيد من عقد إيجار المسكن.. هل حسمت المحكمة الدستورية النزاع قبل 18 عاما؟
عمرو أديب عن موقفه من المصالحة العربية: افتحوا الجزيرة وشوفوا مين فقد الذاكرة
بسبب الشبورة.. حادث مروع على طريق الساحل الشمالي في مطروح
قد يعجبك أيضا
شارك برأيك
بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
نعم
لا
النتـائـج
تصويت
قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الديمقراطية الأمريكية تتعرض إلى اعتداء غير متوقع، لم نراه من قبل في التاريخ الحديث".
وأضاف بايدن، في خطاب اليوم الأربعاء، "هذا الاعتداء يتم على قلعة الحرية (الكونجرس) الكابيتول نفسه".