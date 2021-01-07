 بايدن: ديمقراطيتنا تتعرض لاعتداء لم نره في تاريخنا الحديث - بوابة الشروق
الخميس 7 يناير 2021 1:10 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد ظهور سلالات جديدة من كورونا.. هل تعتقد احتواء الأزمة في 2021؟
النتـائـج تصويت

بايدن: ديمقراطيتنا تتعرض لاعتداء لم نره في تاريخنا الحديث

أ ش أ
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 12:57 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 12:57 ص

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الديمقراطية الأمريكية تتعرض إلى اعتداء غير متوقع، لم نراه من قبل في التاريخ الحديث".

وأضاف بايدن، في خطاب اليوم الأربعاء، "هذا الاعتداء يتم على قلعة الحرية (الكونجرس) الكابيتول نفسه".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك