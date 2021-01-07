بايدن: ديمقراطيتنا تتعرض لاعتداء لم نره في تاريخنا الحديث

قال الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن إن الديمقراطية الأمريكية تتعرض إلى اعتداء غير متوقع، لم نراه من قبل في التاريخ الحديث".

وأضاف بايدن، في خطاب اليوم الأربعاء، "هذا الاعتداء يتم على قلعة الحرية (الكونجرس) الكابيتول نفسه".