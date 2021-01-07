محكمة عراقية تصدر مذكرة قبض بحق ‏ترامب‎

أصدرت محكمة تحقيق الرصافة بالعراق، اليوم الخميس، مذكرة قبض بحق الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.

وقال مجلس القضاء الأعلى بالعراق، في بيان صحفي اليوم، أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "القاضي المختص في محكمة تحقيق الرصافة الذي يتولى التحقيق في جريمة اغتيال نائب رئيس الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ورفاقه، أصدر مذكرة القبض بحق رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق دونالد ترامب على وفق أحكام قانون العقوبات العراقي النافذ ".

وأشار البيان إلى أن" الحكم تم بعد أن دوَّن القاضي أقوال المدعين بالحق الشخصي من أفراد عائلة أبو مهدي المهندس".

وأضاف أن "إجراءات التحقيق مستمرة لمعرفة المشتركين الآخرين في تنفيذ هذه الجريمة سواء كانوا من العراقيين أو الأجانب".

كانت غارة أمريكية بطائرة بدون طيار اغتالت المهندس وقائد فيلق القدس الإيراني الجنرال قاسم سليماني على طريق مطار بغداد الدولي في الثالث من يناير عام 2020.