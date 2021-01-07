الإسماعيلي يعلن إصابة فقوسة والوحش بفيروس كورونا

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أعلن نادي الإسماعيلي إصابة عمر الوحش ومدحت فقوسة، ثنائي الفريق بفيروس كورونا المستجد «كوفيد -19» وذلك بعد ثبوت إيجابية عينة الثنائي في المسحة الطبية.

وأجرى الإسماعيلي مسحة أمس للاعبي الفريق والأطقم الفنية استعدادا للسفر إلى المغرب لمواجهة الرجاء البيضاوي، وجاءت نتائج باقي العينات سلبية ومستعدين للسفر حسب خيارات الجهاز الفني.

ويلتقي الإسماعيلي مع الرجاء يوم الإثنين المقبل في إياب نصف نهائي البطولة العربية، فيما كانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز الدراويش بهدف دون مقابل.

ويواجه الفائز من هذه المباراة فريق اتحاد جدة في النهائي، بعدما تمكن الأخير من الإطاحة بمواطنه الشباب وحجز مقعده في المباراة النهائية.