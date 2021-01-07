خالد الغندور يلمح لرحيله عن قناة الزمالك

أعلن خالد الغندور، قائد الزمالك الأسبق، عن اعتزامه لخوض تجربة إعلامية جديدة، ملمحًا برحيله عن قناة الزمالك الفضائية، والتي بدأ العمل بها بشهر يناير من العام الماضي بتقديمه برنامج "زملكاوي".

وكتب الغندور من خلال حسابه الرسمي على فيس بوك اليوم الخميس، أنه سيعلن قريبًا عن مشواره الإعلامي سيكون إلى أين، موجهًا الشكر لكل من سانده أو حتى اختلف معه.

يذكر أن اللجنة المؤقتة لإدارة نادي الزمالك، كانت قد أصدرت قرار صارم اليوم الخميس بمنع أي لاعب من التصريحات الإعلامية إلا بموافقة كتابية من المشرف العام على الكرة أو مدير الكرة بالنادي.