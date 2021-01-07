الأعلى للثقافة يناقش دور الرقمنة في الحفاظ على التراث المصري

تنظم لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية ومقررها المهندس زياد عبد التواب مساعد أمين عام مجلس الوزراء لنظم المعلومات والتحول الرقمى؛ ندوة عبر الإنترنت في 14 يناير الحالي بعنوان "دور الثقافة الرقمية فى الحفاظ على التراث المصري".



وتتناول الندوة، التي ستعقد تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الحديث حول استخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأدوات التحول الرقمي الحديثة فى المساهمة في الحفاظ على التراث المصري ونشر التجارب السابقة والجهود الحالية وكذا التوجهات المستقبلية.



يدير الندوة المهندس زياد عبد التواب مقرر لجنة الثقافة الرقمية والبنية المعلوماتية الثقافية بالمجلس الاعلى للثقافة ويشارك بها كل من: الدكتور فتحي صالح، أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة جامعة القاهرة، والمؤسس والمدير الشرفي لمركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي CULTNAT، والسفير السابق باليونسكو، والدكتور أحمد الشربيني، أستاذ نظم وشبكات الاتصالات كلية الهندسة جامعة القاهرة، والدكتورة ياسمين الشاذلي، بمركز البحوث الأمريكي ARCE والمشرف على إدارة المنظمات الدولية للتراث الثقافي بوزارة السياحة والآثار سابقا.