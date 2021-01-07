والد فتاة المواسير للنيابة: مطلقة من 3 أشهر وكانت تترك المنزل

استمعت نيابة حوادث شمال القاهرة الكلية، إلى أقوال والد "فتاة المواسير"، التي عثر على جثتها داخل مواسير شركة المياه، وأفاد أن ابنته مطلقة منذ 3 أشهر، وخلال تلك الفترة كانت تترك المنزل كثيرا ولا يعلم مكان تواجدها.

ودلت التحريات التى تسلمتها النيابة وأشرف عليها اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، أن الجثة لا توجد بها أي إصابات ظاهرية أو آثار لكدمات بالجسد.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من قسم شرطة الزاوية الحمراء، بالعثور على جثة فتاة داخل المواسير، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتبين أنها لفتاة في العقد الثاني من عمرها ومجهولة الهوية، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتي أمرت بعرضها على الطب الشرعي لإعداد تقرير بشأنها.

وبسؤال الموظفين في منطقة العمل من قبل فريق من رجال المباحث، أكدوا أنهم عثروا على جثة المجني عليها أثناء عملهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.