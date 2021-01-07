العراق وأمريكا يبحثان تخفيف التوترات في المنطقة

أجرى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس، مباحثات مع سفير الولايات المتحدة في العراق ماثيو تولر تناولت العمل على تخفيف التوترات في المنطقة ورفض التصعيد ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر بيان للرئاسة العراقية أنه جرى "بحث العلاقات بين البلدين الصديقين، وتطوير آفاق التعاون في مختلف المجالات في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة إلى جانب مناقشة تطورات الأوضاع في البلد" .

ووفق البيان ، جرى "مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية تخفيف التوترات ورفض التصعيد، ودعم جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، واستخدام لغة الحوار في حل المسائل العالقة، واحترام السيادة ورفض التدخلات والاعتداءات".