مالي تؤكد عمق ومتانة العلاقات مع النيجر

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أكد نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا، عمق ومتانة العلاقات التي تربط بلاده بدولة النيجر.

وذكرت وكالة أنباء النيجر، اليوم الخميس، أن رئيس الجمهورية محمدو إيسوفو استقبل نائب رئيس المرحلة الانتقالية في مالي العقيد عاصمي غويتا.

وأوضحت الوكالة أن المبعوث المالي قام بنقل رسالة مواساة من قبل رئيس المرحلة الانتقالية في بلاه "باه نداو" لرئيس جمهورية النيجر، للتنديد بالهجمات الأخيرة التي استهدفت قريتين شمال العاصمة (نيامي).

يذكر أن مالي والنيجر تشتركان في حدود طويلة يستخدمها الإرهابيون والجماعات الناشطة في مجال التهريب وتجارة البشر والجماعات الإجرامية.