محافظ قنا يصرف مكافئة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بالمعنا

منح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، اليوم الخميس، مكافئة للعاملين بمشروع إنتاج البيض بالمعنا وذلك لتفانيهم في العمل جاء ذلك خلال جولته بمشروعات الأمن الغذائي والتي تفقد فيها مشروعيّ إنتاج البيض والدواجن والمزرعة السمكية مؤكدا أن المحافظة حريصة على مكافئة المجتهدين لحثهم على مواصلة الجهد والعطاء بما يعود بالنفع على المشروعات الإنتاجية.

وتفقد الداودي سير العمل بمشروع إنتاج البيض، موضحًا أنها تضم 3 عنابر بطاقة إنتاجية 450 كرتونة يوميا كما تفقد محطة انتاج الدواجن والتي تضم عدد 2 عنبر، وتنتج عدد 25 الف فرخة في كل دورة وتابع محافظ قنا جولته في المشروعات بالاطلاع على مراحل تربية وتغذية الأسماك بالمزرعة السمكية والتي يصل إنتاجها إلى 7 أطنان من السمك البلطي سنويًا.

واختتم المحافظ جولته بتفقد مساحة 200 فدان بمنطقة الغابة تمهيدا لزراعتها بالمحاصيل المختلفة لاستخدامها كعلف للماشية.

وأكد الداودي على أن مشروعات الأمن الغذائي تمثل ثروه كبيرة للمحافظة حيث أنها عالية وصحية وآمنة وذلك من خلال "مزارع الإنتاج النباتي - مزارع الإنتاج الحيواني والداجني – مزرعة الإنتاج السمكي‪ - ‬الصناعات الغذائية‪" ‬، مؤكدًا على أن هذه المشروعات تهدف في المقام الأول إلى خدمة المواطن من خلال توفير السلع الغذائية المتنوعة ذات الجودة العالية بسعر منخفض.