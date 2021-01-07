 اليابان تستعد لعاصفة شتوية قوية - بوابة الشروق
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اليابان تستعد لعاصفة شتوية قوية

طوكيو - د ب أ:
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 10:42 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 10:42 ص

حذرت هيئة الأرصاد الجوية في اليابان، اليوم الخميس، من نظام ضغط منخفض يتوقع أن يجلب الكثير من الثلوج والرياح القوية والعواصف الثلجية الشديدة إلى مناطق على طول بحر اليابان.

 

وضربت عاصفة ثلجية ورياح قوية جزيرة هوكايدو بشمال البلاد صباحا، مما تسبب فى إلغاء حوالى 100 رحلة جوية و217 رحلة قطار، وفقا لما ذكرته صحيفة هوكايدو شيمبون المحلية.

 

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية اليابانية من عاصفة ثلجية وسقوط كثيف للثلوج وتعطل حركة النقل بالمناطق المطقة على بحر اليابان.

 

وتوقعت الهيئة أن تستمر العاصفة الشتوية في البلاد حتى يوم الأحد.

 

وتم إلغاء حوالي 460 رحلة جوية اليوم الخميس، وقررت شركتا طيران رئيسيتان - الخطوط الجوية اليابانية وشركة آول نيبون بالفعل إلغاء 86 رحلة كانت مقررة غدا الجمعة، وفقا لهيئة الإذاعة اليابانية.

 


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