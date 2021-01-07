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وكيل صحة الغربية يشكل لجانا لمتابعة الأكسجين بالمستشفيات

علاء شبل
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 2:46 م | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 2:46 م

تابعت لجنة مديرية الصحة المشكلة بقيادة الدكتورة هيام أبو حمر مدير إدارة الطب العلاجي، بقرار من الدكتور عبدالناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، استكمال جولاتها الميدانية للوقوف من أرض الواقع على مدى جاهزية المستشفيات بتوافر الأكسجين وتوفير احتياطي آمن وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد.

 

كما وجه الدكتور عبد الناصر، بالإسراع في تنفيذ تركيب شبكات أكسجين إضافية لاستقبال أعداد أكثر من الطاقة الاستيعابية الحالية، وذلك من خلال التعاقد مع المصانع المتخصصة في تعبئة الأكسجين.

 

كما أعلن الدكتور هشام شيحه مدير إدارة المستشفيات، أنه قد تم تركيب تانك أكسجين 10 آلاف لتر في مستشفى كفر الزيات العام، وذلك لمواجهة الاحتياج الزائد لمرضى فيروس كورونا المستجد، وتم ملء التانك من قبل الشركة مع تزويد المستشفى بعدد 60 أسطوانة أكسجين؛ ليصبح عدد اسطوانات المستشفى 140 أسطوانة لتخفيف معاناة مرضى كورونا، وتقديم الرعاية الصحية بالشكل المطلوب.

 


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