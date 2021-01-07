شباب الأهلي دبي يقترب من قبل نهائي كأس الخليج العربي الإماراتي

وضع شباب الأهلي دبي قدما في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، عقب فوزه الكبير 4 / 2 على مضيفه خورفكان اليوم الخميس في ذهاب دور الثمانية للمسابقة.

وافتتح شباب الأهلي التسجيل مبكرا عبر لاعبه أحمد العطاس في الدقيقة 12، قبل أن يضيف هيلدون راموس الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 18.

وأضاف البرازيلي كارلوس إداواردو الهدف الثالث لشباب الأهلي دبي في الدقيقة 41، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق الضيف 3 / صفر.

وفي الشوط الثاني، اضطر شباب الأهلي للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه عبدالعزيز هيكل في الدقيقة 68، ليستغل خورفكان النقص العددي، وسجل لاعبه برونو نافاس الهدف الأول لأصحاب الأرض في الدقيقة 80.

وسرعان ما أضاف خورفكان الهدف الثاني في الدقيقة 82، الذي جاء عبر النيران الصديقة، بعدما سجل محمد مرزوق لاعب شباب الأهلي هدفا بالخطأ في مرمى فريقه.

لم يهنأ كثيرا خورفكان بتقليصه الفارق إلى هدف وحيد ، بعدما سجل شباب الأهلي الهدف الرابع عن طريق نجمه الأرجنتيني فيديريكو كارتابيا في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وأنهى خورفكان المباراة بعشرة لاعبين، بعدما حصل لاعبه برونو نافاس على بطاقة حمراء في الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

وأصبحت مهمة شباب الأهلي سهلة نسبيا في بلوغ المربع الذهبي للبطولة، حيث يكفيه الخسارة بفارق هدف وحيد في لقاء العودة، الذي يقام بملعبه في 26 كانون ثان/يناير الحالي، من أجل استمرار مسيرته في المسابقة.

وخيم التعادل الإيجابي 1 / 1 على لقاء النصر مع ضيفه الفجيرة، ليتأجل حسم التأهل للمربع الذهبي إلى مباراة العودة التي ستقام بملعب الفجيرة يوم 25 من الشهر الحالي.

جاءت المبادرة من جانب النصر، الذي تقدم بهدف مبكر جاء عبر البرتغالي توزي في الدقيقة الثالثة، غير أن كريستيان صموئيل سجل هدف التعادل للفجيرة في الدقيقة 52.