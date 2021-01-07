قال الفنان محمد سليمان، إنه فوجئ بتريند «هاني» الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية، معربًا عن سعادته بأن التريند أعاد الناس لمتابعة مسلسل «هذا المساء» بعد مرور ثلاثة أعوام على عرضه.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «zoom» لبرنامج «رأي عام» المذاع عبر فضائية «ten»، مساء الأربعاء، أن تلقى التهاني من جديد حول المسلسل، معقبًا: «قابلت ناس قالتلي عملتوا عمل عايش لحد دلوقتي».

وذكر أنه على الجانب الأخر تلقى انتقادات حول المشهد الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية، وأنه لا يليق مع العادات والتقاليد، مشيرًا إلى أن الأعمال الدرمية تقدم حالات افتراضية وواقعية تثير التساؤلات لدى المشاهدين.

وأوضح أنه يدافع عن جميع الأعمال الدرامية التي تقدم أفكارًا حتى وإن كانت لا تتوافق مع أفكار المجتمع الشرقي، متابعًا: «أنا مبسوط بالتريند وحظي جه إن التريند جه باسمي في المسلسل وضحكت جدًا على كل الكوميكس».

وتصدر مسلسل «هذا المساء» تريند مواقع التواصل الاجتماعي الأيام الماضية برغم عرضه منذ 3 سنوات للجمهور، وذلك بسبب أحد مشاهده، وتصدر هشتاج «ده هاني» تريند تويتر، وجاءت تعليقات الكثيرين من المشاهدين بين السخرية والهجوم على المسلسل بعد عرضه حاليًا على إحدى القنوات الفضائية .

