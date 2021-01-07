إعلام فرنسي: أمريكا على شفا الانزلاق في «تمرد»

- "لوموند" تصف ترامب بـ"الرئيس المتمرد".. و"لوبوان": يتحمل مسؤولية إشعال الحشود

سلطت وسائل الإعلام الفرنسية، الضوء على أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي، مبنى "الكابيتول هيل"، موضحة أن ما جري مشاهد حرب عصابات.

وتحت عنوان "أمريكا على شفا الانزلاق في "تمرد"، وصفت صحيفة "لوموند" الفرنسية، الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"الرئيس المتمرد"، موضحة أن ترامب حصل بمحاولة تمرد حرض عليها، على ما فشل في الحصول عليه لمدة شهرين بالوسائل القانونية، بتعليق إجراءات التصديق على فوز جو بايدن.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه قبل أسبوعين من نهاية الفترة التي يرفض بعناد إكمالها، حصل ترامب بالقوة على حشد من المشاغبين الذين قادهم، ونفذ من خلالهم ما فشل لمدة شهرين في الحصول عليه بشكل قانوني: تعليق إجراءات التصديق على فوز خصمه الديمقراطي جو بايدن في الانتخابات الرئاسية في 3 نوفمبر الماضى.

واعتبرت "لوموند" أن ترامب "في طريقه إلى نهاية جنونه المدمر والنرجسي"، مضيفة أن مشاهد التخريب داخل المبنى الذي يمثل "الديمقراطية الأمريكية" لا يمكن تصورها.

وتحت عنوان: "الأسلحة والغاز المسيل للدموع: مشاهد حرب العصابات في مبنى الكابيتول"، قالت مجلة لوبوان الفرنسية، بينما بدأ الكونجرس إجراءات التصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، أشعل ترامب الحشود المتجمعة على مقربة من البيت الأبيض من خلال إدانة وسائل الإعلام وهيلاري كلينتون، خصمه في الانتخابات الرئاسية لعام 2016.

وأضافت المجلة أن خطاب ترامب دفع أنصاره لغزو مبنى الكابيتول، مما تسبب في اشتباكات مع الشرطة. وبعد اقتحام المتظاهرين المؤيدين لترامب مبنى الكابيتول هيل، تم احتجاز أعضاء المجلسين داخل المبنى، وصدرت تعليمات لأعضاء البرلمان بوضع أقنعة الغاز والاستلقاء على الأرض.

ودخل المتظاهرون الغرفتين، وفقًا لوسائل الإعلام الأمريكية، وكذلك قاعة الكابيتول، حيث تم استخدام الغاز المسيل للدموع، وسحب ضباط شرطة الكابيتول أسلحتهم.

بدورها، قالت صحيفة "ميدي ليبر" الفرنسية، إن مشاهد من الفوضى في الكابيتول هيل بعد اقتحام أنصار ترامب، تعكس قول ترامب إما أنا أو الفوضى، موضحة أنه " منذ 7 نوفمبر، وهو التاريخ الذي أعلنت فيه وسائل الإعلام الأمريكية السائدة أن جو بايدن فائزًا، يرفض الرئيس المنتهية ولايته الاعتراف بهزيمته ويدعي، دون أدلة داعمة، أن تزوير الانتخابات".

بدورها، قالت صحيفة "لوتون" السويسرية الناطقة بالفرنسية، تحت عنوان "الجنون المدمر لدونالد ترامب"، إن الاعتداء على مبنى الكابيتول، الذي تسبب في وفاة 4 أشخاص، هو نتيجة مباشرة للموقف المخزي لرئيس غير قادر على إدراك هزيمته، وتحفيز قاعدته الانتخابية باستمرار من خلال تغذيتها بالكراهية والكذب". وتابعت إن "إبقائه في السلطة سيكون جريمة".