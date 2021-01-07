البيت الأبيض: ترامب يأمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى الكابيتول

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض كايلي ماكناني، مساء اليوم الأربعاء، على تويتر أن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمر بإرسال قوات الحرس الوطني إلى مبنى الكونجرس بعد اقتحام مئات من أنصاره للمبنى في وقت سابق من اليوم.

وقالت ماكناني: "الحرس الوطني إلى جانب هيئات حماية فيدرالية أخرى في طريقه (إلى الكابيتول) بناء على أمر من الرئيس دونالد ترامب".

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، رفضت في وقت سابق طلبا من مسؤولي العاصمة واشنطن لنشر الحرس الوطني في مبنى الكونجرس (الكابيتول)، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست نقلاً عن مصدر لم تكشف عن هويته .

وكانت الصحيفة ذكرت في وقت سابق أن رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي قد طلبت من الحرس الوطني "تطهير وتأمين" مبنى الكابيتول.

وأفادت شبكة "سي إن إن" الأمريكية بأن مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب اقتحموا مبنى الكونجرس (كابيتول).