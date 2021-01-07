حملة لإزالة التعديات على الطرق بحيي شرق وغرب أسيوط

وجه اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، بتكثيف حملات المرافق وإزالة الإشغالات والتعديات من محيط شوارع وميادين كافة مدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع شرطة المرافق، وذلك في إطار الخطة الموضوعة للقضاء على جميع العشوائيات والمخالفات والتعديات التي تسيء إلى المظهر الحضاري وتسبب إشغال وإعاقة المرور بالطريق العام وانتشار المخلفات والقمامة.

وشدد على استمرار الحملات يوميًا لتحقيق الانضباط للشوارع وعدم السماح بالتعدي على الرصيف وإلزام أصحاب المحلات التجارية بمحلاتهم وعدم فرش بضاعتهم بالطريق، لافتا إلى أنه لا تهاون مع المخالفين حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة.

وفي هذا الإطار ترأس المهندس نبيل الطيبي سكرتير مساعد المحافظة، حملة موسعة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على الطرق والشوارع الرئيسية والميادين شارك فيها العميد وائل كساب، رئيس قسم شرطة المرافق والنقيب ياسر الصباغ، ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق، ونوابهم ومسئولي قسمي الإشغالات والنظافة بالحيين، شملت مناطق الوليدية وشارع أبراج المشتل وشارع رياض وميدان المجذوب وشارع ٢٦ يوليو حتى المجاهدين وشارع ثابت وميدان الشهيد أحمد جلال (المنفذ سابقًا).

وأوضح السكرتير المساعد أن تلك الحملات تتم بصفة مستمرة بناء على توجيهات محافظ أسيوط لمنع انتشار الإشغالات والباعة الجائلين بالشوارع والميادين، مشيرا إلى إزالة كافة التعديات والإشغالات خلال الحملة نظرا لما تسببه من اختناقات مرورية وتعطيل لحركة المرور، وتحرر عن ذلك عدد من المحاضر القانونية وتم التحفظ على جميع الإشغالات ومصادرتها بمعرفة قسم شرطة المرافق.