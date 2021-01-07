عقدت فضائية «CNN عربية» مجموعة من اللقاءات مع أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لمعرفة رأيهم بشأن ما حدث ليلة أمس من اقتحام مبنى الكونجرس والفوضى التي سادت في المكان.

وأعربت بيني أليسون عن فخرها بما حدث، قائلة: «أعتقد أنه كان يجب علينا التقدم وانتزاع أعضاء مجلس الشيوخ من شعر رؤوسهم وتخديرهم ونقول لهم كفوا عن هذا.. نحن ندفع الثمن لجعلهم يغشون ويسرقون منا باستمرار».

وأيد تود بوسيت، ما حدث في الكونجرس الأمريكي بنسبة 1000%، معلقًا: «إنه لأمر مروع كيف سرقت هذه الانتخابات كان علي أن آتي إلى هنا وأقوم بواجبي الوطني وعلينا كمواطنين أمريكيين أن نفعل ما في وسعنا لاستعادة هذا البلد».

من جانبها قالت إحدى المشاركات إنها ليست فخورة بما حدث في الكونجرس الأمريكي، متابعة: «أشعر بالتواضع حيال ذلك وأنا متحمسة لما حدث عام 1776 وأن الحركة الشعبية تمضي قدمًا».

وذكرت أخرى أنها «فخورة بأن المواطنين خرجوا اليوم لإظهار دعمهم للرئيس ترامب». بينما نفت ريني بابي وجود عنف في المسيرات التي اندلعت لتأييد الرئيس الأمريكي، معقبة: «هذا ليس عنفًا لا يوجد عنف، هذا احتجاج سلمي، ونحن مسالمون».

وصادق الكونجرس الأمريكي، اليوم الخميس، على فوز جو بايدن بأكثر من 270 صوتا بالمجمع الانتخابي، حيث تقدم بايدن بنتيجة 306 أصوات على ترامب الذي نال 232 صوتا.

وكان أنصار دونالد ترامب، قد اقتحموا مبنى الكونجرس، مساء أمس الأربعاء، ووقعت اشتباكات مع قوات الأمن، ما أدى إلى تعليق جلسة مجلس الشيوخ المنعقدة للتصديق على نتائج الانتخابات الأمريكية، وفرض حظر تجول في واشنطن وعدد من المناطق القريبة منها.