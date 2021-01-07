كوريا الجنوبية تتعهد ببذل كل الجهود للإفراج المبكر عن الناقلة المحتجزة في إيران

أكد القصر الرئاسي في كوريا الجنوبية "البيت الأزرق"، اليوم الخميس، أنه سيبذل جهودًا مختلفة من أجل الإفراج المبكر عن ناقلة المواد الكيميائية الكورية الجنوبية "هانكوك كيمي" التي احتجزها الحرس الثوري الإيراني.

وقال مسئول كبير بالرئاسة الكورية الجنوبية -في تصريح صحفي- "إن أهم شيء هو سلامة شعبنا".. حسبما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية على موقعها الإلكتروني.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية في وقت سابق من اليوم إن 3 دبلوماسيين من السفارة الكورية لدى إيران، تم إرسالهم من طهران عاصمة إيران إلى مدينة بندر عباس على الساحل الجنوبي لإيران، وقد التقوا أمس الأربعاء بأحد بحارة الطاقم.

وتأكد الدبلوماسيون الكوريون أثناء اللقاء من سلامة الـ20 بحارًا، ومن بينهم 5 بحارة كوريين جنوبيين.

ولم يؤكد المسئول ولم ينف تقريرًا إخباريًّا يفيد بأن الرئيس الإيراني "حسن روحاني" أرسل رسالتين شخصيتين إلى نظيره الكوري الجنوبي "مون جيه-إن" بشأن القضايا الثنائية العالقة.

وعلى الرغم من أن القادة ربما يكونون قد تبادلوا رسائل بالفعل، إلا أنه من غير المؤكد ما إذا كان مكتب مون سيعلن عن تلقي الرئيس مون رسالة من نظيره الإيراني، بسبب الممارسة الدبلوماسية المعمول بها، وفقا لما ذكرته يونهاب.