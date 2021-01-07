تتعامل سلطات إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية، مع عدد من التقارير حول وجود قنابل أنبوبية في عدد من المناطق بالعاصمة الأمريكية، واشنطن، وذلك بالتزامن مع أحداث اقتحام المئات من أنصار الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب لمبنى الكونجرس، وفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية.

وقال مسؤول بالحزب الجمهوري لـ"CNN"، إنه عثر على قنبلة أنبوبية داخل مقر الحزب الجمهوري، الأربعاء، وبالتحديد كانت على الأرض إلى جانب حائط المقر وتم تفجيرها بصورة آمنة من قبل عناصر الأمن.

وأضاف مصدر ديمقراطي أن مقر الحزب الديمقراطي تم إخلائه بعد الاشتباه بطرد في مكان قريب، مشيرا إلى أن المبنى تم اخلائه استباقيا قبل المظاهرات.

وقال مسؤول فيدرالي لـ"CNN"، إنه عثر على ما يشتبه بأنه قنبلتين أنبوبيتين إحداها في المجمع الذي يضم مبنى الكونجرس وتم التعامل معهما من قبل عناصر الأمن، مؤكدا على أنهما جهازي تفجير حقيقيان وتم تفجيرهما بصورة آمنة.