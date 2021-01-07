رئيس سفاجا يتفقد مبنى مقر الإدارة التعليمية لتحويله إلى مقر للتأمين الصحي

تفقدت هدي المغربي رئيس مدينة سفاجا، اليوم الأربعاء، يرافقها الدكتور سيف الدين عبدالشكور مدير منطقة البحر الأحمر للتأمين الصحي، ونواب مجلس الشيوخ عبدالرحيم كمال ومحمد سعيد الدابي وعدد من القيادات التنفيذية بالوحدة المحلية لمدينة سفاجا مقر الإدارة التعليمية بسفاجا؛ تمهيدا لنقل التأمين الصحي بها.

أوضحت رئيس المدينة، أن زيارة مدير منطقة التأمين الصحي لسفاجا بهدف الوقوف على أعمال تطوير المقر الحالي واختيار موقع اكبر لخدمة أهالي المدينة والطلاب بشكل يليق بهم، فضلا عن تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين لتلقي أعلى مستوى من الخدمات الطبية من الكشف وصرف العلاج وغيرها من الخدمات الصحية.

وأضافت المغربي، أنه تم العرض على اللواء عمرو حنفيمحافظ البحر الأحمر وجاري عمل الإجراءات القانونية والرسمية لنقل المقر في أقرب وقت، مؤكدة على تقديم كافة الدعم للقطاع الصحي بمدينة سفاجا لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ومن جانبه، أكد الدكتور سيف الدين، على حرص منطقة التأمين الصحي بالبحر الأحمر على التوسع تسهيلا على المواطنين في الحصول على الخدمات الطبية، وذلك تنفيذا لتكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في مظلة التأمين الصحي.

وأشاد سيف الدين، بدور المحافظ في دعم القطاع الصحي بالمحافظة، والمتابعة المستمرة لكافة المؤسسات الطبية والمستشفيات بالمحافظة، وتذليل كافة العقبات للارتقاء بالخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.