 رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: أحداث واشنطن تعد هجوما على الديمقراطية - بوابة الشروق
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رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا: أحداث واشنطن تعد هجوما على الديمقراطية

منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
منظمة الأمن والتعاون الأوروبي
(د.ب.أ)
نشر في: الخميس 7 يناير 2021 - 11:15 ص | آخر تحديث: الخميس 7 يناير 2021 - 11:15 ص

وصفت رئيسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا آن ليندا، الأحداث التي شهدها مبنى الكونجرس الأمريكي في واشنطن بأنها "هجوم على الديمقراطية".

وكتبت ليندا التي تشغل أيضا منصب وزيرة خارجية السويد في تغريده على "تويتر" ليلة الأربعاء/الخميس أن الأحداث في واشنطن مقلقة للغاية، وأضافت: "أدعو لعودة سلمية للنظام ولاحترام العملية الديمقراطية".

وشددت على ضرورة احترام نتيجة الانتخابات الديمقراطية وكذلك المبادئ الدستورية، وأضافت أن الديمقراطية في الولايات المتحدة الأمريكية قوية، وأكدت أن المسؤولية تقع حاليا على عاتق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العمل لأجل العملية الديمقراطية.


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