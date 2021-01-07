عرضت فضائية «TeN» مقطع فيديو لجنازة أب وطفله من ضحايا حادث حافلة المعتمرين بالمملكة العربية السعودية في مسقط رأسهما بمحافظة الشرقية.

واستقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الخميس، جثامين المصريين الثلاثة، الذين لقوا مصرعهم في حادث مروري بالمملكة العربية السعودية، أثناء ذهابهم لأداء مناسك العمرة.

وكان السفير عمرو محمود عباس، مساعد وزير الخارجية، صرح أن القنصلية العامة بجدة تتابع عن كثب حادث انقلاب حافلة تابعة لإحدى حملات العمرة، على بعد 310 كم من مدينة تبوك بالمملكة العربية السعودية، وعلى متنها 16 مواطنًا مصريًا كانوا متجهين إلى مكة المكرمة لأداء مناسك العمرة، وهو ما نتج عنه عدد من الوفيات والإصابات.